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سيارات

السعودية تمنع غسيل السيارات في الأماكن العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
يفضل بعض الاشخاص غسيل سيارته بنفسه بدلا من الذهاب إلى مراكز غسيل السيارات المتخصصة خاصة الأشخاص الذين لديهم تعلق وحب شديد لسياراتهم.

وأصبح من الامور الضرورية في حالة أراد البعض غسيل سيارته ان يكون بعقاره الخاص وليس في الطرقات.

كما وجهت هيئة أمانة العاصمة لمدينة مكة في المملكة العربية السعودية تحذيرا شديد اللهجة تحديدا للأشخاص الذي يقومون بغسيل سيارتهم في الاماكن العامة.

كما أكدت الهيئة أن المياه وبواقي مواد التنظيف تتسب في جذب البعوض إليها خاصة إنها ظاهرة غير صحية بالمرة. 

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أوصت ببعض النصائح مع دخول فصل الصيف للحفاظ على أمن وسلامة ركاب السيارات.
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كما حذرت إدارة المرور السعودية من ترك إي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات والتي تعرض سلامة قائد السيارة ولركات للخطر مع ارتفاع درجات الحرارة .

وأكدت إدارة المرور السعودية على خطورة المواد القابلة للاشتعال وتسببها في الكثير من البلدان لحدوث حرائق تؤدي إلى خسائر مادية.
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