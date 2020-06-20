السعودية تمنع غسيل السيارات في الأماكن العامة





جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أوصت ببعض النصائح مع دخول فصل الصيف للحفاظ على أمن وسلامة ركاب السيارات.

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كما حذرت إدارة المرور السعودية من ترك إي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات والتي تعرض سلامة قائد السيارة ولركات للخطر مع ارتفاع درجات الحرارة .



وأكدت إدارة المرور السعودية على خطورة المواد القابلة للاشتعال وتسببها في الكثير من البلدان لحدوث حرائق تؤدي إلى خسائر مادية.

