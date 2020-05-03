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سيارات

ارتفاع مبيعات السيارات في السعودية.. تفاصيل

الأحد 03/مايو/2020 - 02:00 م
مبيعات السيارات في
مبيعات السيارات في السعودية
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اشرف عطية

أعلنت وكالة فوكس 2 موف الأمريكية أرقام وبيانات لمبيعات سوق السيارات في السعودية و قد أعلنت ارتفاعا ملحوظ في مبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية خلال أول ثلاثة شهور من عام 2020 بنسبة وصلت الي 28 % وهي نسبة جيدة إلى حد كبير. 


وقد أشار التقرير الصادر  إلى أن عدد السيارات  التي تم بيعها خلال أول 3 شهور من عام 2020  قد بلغ 141,614 سيارة، مقابل 110,550 سيارة خلال نفس الفترة من عام 2019 .


أما بالنسبة لمبيعات  شهر أبريل، فلم تصدر أي بيانات رسمية حول إرتفاع أو انخفاض مبيعات السيارات خلال هذه الفترة، ولكن من المتوقع أن تعاني المملكة العربية السعودية انخفاضًا ملحوظًا بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة للتصدي لتفشّي جائحة فيروس كورونا بالبلاد.


حيث تضمنت تلك الإجراءات الاحترازية إغلاق وكالات السيارات بالمملكة خلال شهر أبريل، واقتصرت المبيعات فقط على الطلبات التي كانت تُقدم عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بتوكيلات السيارات في السعودية.

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