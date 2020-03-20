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سيارات

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:00 م
mitsubishi eclipse
mitsubishi eclipse
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اشرف عطية
شهدت أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر والعالم كثيرًا من المتغيرات التي تؤثر عليها هبوطًا وارتفاعًا منها تغير سعر صرف الدولار واختلاف الجمارك علي الماركات المختلفة، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات داخل مصر وخارجها لمقارنة الأسعار والماركات المختلفة وفي هذا السياق نستعرض أسعار السيارات اليابانية في السعودية اليوم.

أسعار ميتسوبيشي 2020 في السعودية 

ميتسوبيشي اتراج

 بسعر 30.999  ريال 

ميتسوبيشي L 200 

تبدأ من 58.799 ريال حتي 85.000 ريال لأعلى فئة 


ميتسوبيشي اكليبس كروس

تبدأ من 77.700 ريال حتي 87.000 ريال لأعلى فئة 

ميتسوبيشي اوت لاندر

تبدأ من 80.850 ريال حتي 100.500 ريال لأعلى فئة 

ميتسوبيشي مونتريرو 

تبدأ من 110.250 ريال حتي 130.000 ريال لأعلى فئة 

ميتسوبيشي باجيرو

تبدأ من 113.400 ريال حتي 121.350 ريال لأعلى فئة



mitsubishi outlander
ميتسوبيشي اوتلاندر تبدأ من 80.850 حتى 100.500 لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن mitsubishi outlander
ميتسوبيشي اكليبس
mitsubishi eclipse
اكليبس كروس تبدأ من 77.700  حتي 87.000 لأعلى فئة.

ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور
mitsubishi
ميتسوبيشي 2020

أسعار مازدا mazda 6 اليوم في السعودية .

مازدا mazda 6
مازدا 6
مازدا 6 2020
mazda 6 2020

مازدا 6 سيدان تبدأ من 78.000ريال حتى 105.753 ريال لأعلى فئة.

مازدا cx 9
mazda cx9 تبدأ من 130.725 ريال حتى 162.900 ريال لأعلى فئة

أسعار نيسان اليوم في السعودية.

أسعار السيارات
نيسان nissan

نيسان صني 2020
nissan sunny

nissan sunny تبدأ من 59.850 حتى 74.850 لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن nissan sunny"

نيسان سنترا 2020
nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 62.990 حتى 88.500 لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن نيسان سنترا"

sentra 2020

نيسان z
nissan z تبدأ من 142.789 حتي 146.989 ريال

نيسان باثفايندر
nissan pathfinder  تبدأ من 116.185 حتى 230.850 لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن nissan pathfinder

نيسان بيك اب 2020
nissan pickup 2020 بسعر 131.775 ريال


تويوتا يارس
toyota yaris تبداء من 48,195 ريال حتي 57,015 لأعلي فئة


تويوتا كورولا 2020
toyota corolla 2020 تبداء من 68,775 ريال حتي 350,000 لأعلي فئة

تويوتا كامري 2020
toyota camry تبداء من 87,465 ريال حتي 133,035 لأعلي فئة


تويوتا فورتشنر
toyota fortuner تبداء من 106,050 ريال حتي 151,410 لأعلي فئة

تويوتا لاند كروزر
toyota land cruiser تبداء من 189,315 ريال حتي 324,450 لأعلي فئة

تويوتا fj
toyota fj بسعر 201,000 ريال .

تويوتا سوبرا
toyota supra تبداء من 203,910 ريال حتي 214,935 لأعلى فئة .
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