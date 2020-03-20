تعرف على أنواع وأسعار الإسكوتر في مصر

يفضل العديد من الشباب فى مصر اقتناء الإسكوتر بسبب كفاءته العالية فى السير بالمناطق المزدحمة وتوافر قطع غياره بأسعار منخفضة بالإضافة إلى شكله الذى يعتبر مميزا إلى حد كبير .





وانتشرت فى العديد من الأحياء الراقية والشعبية فى مصر معارض لبيع الإسكوتر. خلال السطور القادمة نستعرض أفضل أنواعها وأسعارها فى مصر مثل سكوتر البيجو و سكوتر sym و سيمفوني وسكوتر حوا وسعر سكوتر بنلي .





* سعر سكوتر البيجو من 19500 جنيه حتى يصل إلى 20 ألف جنيه وموديل الإسكوتر البيجو الحديث لعام 2020 هو viva city

* سعر السكوتر حوا موديل R8 يصل الى 16500 جنيه

* سعر السكوتر حوا موتورز في الاسواق المصرية يصل الى 17000 جنيه

* سعر سكوتر حوا موتورز اكسبريس يصل سعره الى 17500 جنيه

* سعر سكوتر sym اس واي ام من 16000 جنيه الى 18000 جنيه

* سعر سكوتر بنلي cc 150 Benlli موديل vlr 2020 يتراوح ما بين 19000 الى 24000 جنيه

* سعر سكوتر بنلي Benlli موديل كافنيرو سبورت و كلاسيك يتاروح ما بين 27000 الى 28000 جنيه

* سعر سكوتر هوندا 2020 يتراوح ما بين 13000 إلى 18000 جنيه حسب الموديلات.