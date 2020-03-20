اسعار بي ام دبليو BMW اليوم في مصر بعد أحدث تخفيض.. صور





أسعار السيارات.

أسعار بي ام دبليو bmw اليوم في مصر.



أسعار السيارات بي ام دبليو BMW:



118 BMW بسعر 520.000 ونقدم لكم في التقرير التالياليوم في مصر.بسعر 520.000



218 bmw بسعر 780.000



418 bmw بسعر 750.000



bmw 218 i تبدا من 840.000 جنيه حتي 895.000 جنيه



bmw x1 تبدا من 660.000 جنيه حتي 730.000 جنيه



bmw x2 بسعر 650.000



bmw x3 بسعر1.475.000



bmw x4 بسعر 1.390.000



bmw x5 بسعر 1.750.000



bmw x6 بسعر 1.850.000

وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن

شهدتكثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، خصوصا بعد تفشي وباء كورونا عالميا و ظهور بعض الاصابات في مصر.