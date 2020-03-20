اسعار بي ام دبليو BMW اليوم في مصر بعد أحدث تخفيض.. صور

شهدت أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، خصوصا بعد تفشي وباء كورونا عالميا و ظهور بعض الاصابات في مصر.
وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
ونقدم لكم في التقرير التالي أسعار بي ام دبليو bmw اليوم في مصر.
أسعار السيارات بي ام دبليو BMW:
118 BMW بسعر 520.000
أسعار السيارات بي ام دبليو BMW:
118 BMW بسعر 520.000
218 bmw بسعر 780.000
418 bmw بسعر 750.000
bmw 218 i تبدا من 840.000 جنيه حتي 895.000 جنيه
bmw x1 تبدا من 660.000 جنيه حتي 730.000 جنيه
bmw x2 بسعر 650.000
bmw x3 بسعر1.475.000
bmw x4 بسعر 1.390.000
bmw x5 بسعر 1.750.000
bmw x6 بسعر 1.850.000