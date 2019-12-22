وكيل بي ام دبليو يعلن توافر bmw x7 موديل 2020 رسميا في مصر.. السعر والمواصفات

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أعلنت الشركة البافارية للسيارات وكيل علامة BMW في مصر عن فتح باب الحجز علىالتي تعتبر أكبر موديلاتها على الاطلاق وقالت الشركة ان السيارة متاحة للحجز في السوق المصرية بدءا من اليوم.وتأتي السيارةبمحرك V8 سعة 4400 سي سي بشاحنين توربينيين ويولد ذلك قوة حصانية تصل إلى 530 حصانا يستطيع التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة في 4.7 ثانية وتعمل السيارة بناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات.تأتي السيارةبنظام دفع رباعي وستتوفر في إصدار واحد في مصر في الوقت الحالي هو M50i وتاتي بضمان يصل إلى سنتين مع خيارات عديدة للأمان تشمل الفرامل المانعة للانغلاق والايرباج الأمامي والجانبي وكشافات الضباب وكاميرا خلفية وسنتر لوك وتحذير البقع العمياء وإنذار.أما عنفتأتي بسعر يبدأ من2.500.000 جنيه .