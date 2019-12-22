وكيل بي ام دبليو يعلن توافر bmw x7 موديل 2020 رسميا في مصر.. السعر والمواصفات

أعلنت الشركة البافارية للسيارات وكيل علامة BMW في مصر عن فتح باب الحجز على bmw x7 في مصر التي تعتبر أكبر موديلاتها على الاطلاق وقالت الشركة ان السيارة متاحة للحجز في السوق المصرية بدءا من اليوم.
bmw x7 egypt
وتأتي السيارة bmw x7 في مصر بمحرك V8 سعة 4400 سي سي بشاحنين توربينيين ويولد ذلك قوة حصانية تصل إلى 530 حصانا يستطيع التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة في 4.7 ثانية وتعمل السيارة بناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات.
موعد نزول bmw x7 في مصر
تأتي السيارة bmw x7 في مصر بنظام دفع رباعي وستتوفر في إصدار واحد في مصر في الوقت الحالي هو M50i وتاتي بضمان يصل إلى سنتين مع خيارات عديدة للأمان تشمل الفرامل المانعة للانغلاق والايرباج الأمامي والجانبي وكشافات الضباب وكاميرا خلفية وسنتر لوك وتحذير البقع العمياء وإنذار.
سعر bmw x7 في مصر
أما عن سعر bmw x7 في مصر فتأتي بسعر يبدأ من2.500.000 جنيه .