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سيارات

طهر سيارتك من الفيروسات .. تعرف على أحدث صيحات غسيل السيارات بالبخار

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:44 م
غسيل السيارات بالبخار
غسيل السيارات بالبخار
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اشرف عطية
يعتبر غسيل السيارات من الأشياء التي يقوم بها قائدو السيارات لتبقى نظيفة، ولكن هناك عددا من النصائح المهمة التي يجب عليك اتباعها عند غسيل سيارتك بنفسك لتحافظ على الصاج والطلاء، ويقوم السائقون باستخدام الماء والصابون والمواد الكيمائية، لكن هذه المواد تضر طلاء السيارة، لذا يلجأ البعض لغسيل السيارة ببخار الماء.

غسيل السيارات بالبخار تعتبر طريقة جديدة أثبتت كفاءتها العالية في التنظيف، مع عدم جلب الضرر للسيارة مثل الطرق العادية للغسيل سنتناول في هذا الموضوع طرق غسيل السيارة بالبخار.

غسيل السيارة بالبخار فإنه لا يستهلك إلا 2 لتر ماء فقط، وهو ما يقلل من استهلاك المياه، ويوفر أعلى معدلات من نظافة البيئة والحفاظ عليها ولا يهدر الميار مثل الغسيل العادي.

غسيل السيارة بالبخار يتمكن من الوصول الأماكن الضيقة في السيارة، والتي لا نستطيع الوصول لها بالطرق العادية للغسيل، كما تعمل هذه الطريقة على تفتيت الأوساخ في السيارة بالكامل، وإزالتها بشكل كامل.

يساعد غسيل السيارة بالبخار علي الحفاظ على طلاء السيارة من التلف، لأن الطرق العادية للغسيل تستخدم مواد كيميائية مع بعض الأدوات للتنظيف التي قد تقوم بجرح الدهان مع تكرار الغسيل، كما أن ضغط المياه العالي لماكينات الغسيل تؤذي الطلاء على المدى البعيد .

كما أن استخدام البخار يساعد على تطهير السيارة من الداخل في حال تعرضها إلى الميكروبات والجراثيم خصوصا فيروس كورونا، ويعمل أيضا  على التخلص من الروائح الكريهة، والتي تنتج من تراكم المياه على الفرش الداخلي للسيارة والأرضيات نتيجة الغسيل العادي.
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