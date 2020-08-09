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ديني

أمين الفتوى ينصح بعدم قراءة سورة فيها سجدة في الصلاة السرية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:58 م
أمين الفتوى ينصح
أمين الفتوى ينصح بعدم قراءة سورة فيها سجدة في الصلاة السرية
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محمود ضاحي
هل يجوز للإمام قراءة سورة بها سجدة في صلاة سرية.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى خلال فيديو له، أنه  يجوز للإمام قراءة سورة بها سجدة في صلاة سرية، ولكن هناك مشكلة وهي أن المأموم لا يعلم ماذا قرأ الإمام ليسجد، فربما يقع في ظنه أنه أخطأ؛ فيسجد الإمام ويركع المأموم، ومن ثم تحدث بلبلة، والأولى اجتنابها.

وأضاف شلبي، في فيديو نشرته قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه يوجد حل آخر وهو أن يبلغ الإمام المأمومين أنه سيقرأ آيات فيها سجود إذا كانت الصلاة جهرية، أما إذا كانت الصلاة سرية؛ فالأفضل ألا يقرأ آيات بها سجود للتلاوة.

"حكم قراءة القرآن بدون وضوء"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما اتفقت عليه الفتوى أنه يجوز قراءة القرآن بدون وضوء إذا كان من الموبايل أو عند تسميع ما أحفظ لنفسي. 

ونبه أمين الفتوى: « أما المصحف لا يقرأ منه بدون وضوء؛ لقوله - تعالى-: « لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، ( سورة الواقعة، الآية 79).


فضل قراءة القرآن الكريم: 
تتحقق بقراءة القرآن الكريم عديد من الفوائد، أبرزها: 

صفاء الذهن، حيث يسترسل المسلم بشكل يومي مع القرآن الكريم، فيتتبع آياته وأحكامه، وعظمة الله في خلقه.

قوة الذاكرة؛ فخير ما تنتظم به ذاكرة المسلم هو آيات القرآن الكريم، تأملًا، وحفظًا، وتدبرًا.

طمأنينة القلب، حيث يعيش من يحافظ على تلاوة القرآن الكريم وحفظ آياته بطمأنينة عجيبة، يقوى من خلالها على مواجهة الصعاب التي تواجهه، فقد قال– تعالى-:«الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، ( سورة الرعد: الآية 28).

الشعور بالفرح والسعادة، وهي ثمرة أصيلة لتعلُّق قلب المسلم بخالقه، بترديده لآياته وتعظيمه له.

الشعور بالشجاعة وقوة النفس، والتخلُّص من الخوف والحزن والتوتر والقلق.



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