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محافظات

شهيد الجيش الأبيض.. وفاة طبيب أطفال بمستشفى كفر الزيات العام بعد إصابته بفيروس كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:13 م
وفاة طبيب استشاري
وفاة طبيب استشاري اطفال بكفر الزيات لإصابته بفيروس كورونا
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احمد علي
اعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاه الدكتور ربيع مبروك النجار أخصائي طب الأطفال بمستشفى كفرالزيات العام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد  .
وقال الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزاره الصحه بالغربية  أنه سيتم  تجهيز وتغسيل الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

واشار وكيل الصحة بالغربية الى أن  أخصائي طب الأطفال أصيب  بفيروس كورونا المستجد، وجرى عزلة داخل مستشفى كفرالزيات العام عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتدهوت حالتة الصحية وتم نقلة لغرفة الرعاية المركزة لكنة توفي جراء الوباء اللعين .
ونعت مستشفى كفرالزيات العام الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان واحتسابة من الشهداء لدوره ضمن جنود الجيش الابيض .
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