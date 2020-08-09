شهيد الجيش الأبيض.. وفاة طبيب أطفال بمستشفى كفر الزيات العام بعد إصابته بفيروس كورونا

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاه الدكتور ربيع مبروك النجار أخصائي طب الأطفال بمستشفى كفرالزيات العام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزاره الصحه بالغربية أنه سيتم تجهيز وتغسيل الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.





واشار وكيل الصحة بالغربية الى أن أخصائي طب الأطفال أصيب بفيروس كورونا المستجد، وجرى عزلة داخل مستشفى كفرالزيات العام عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتدهوت حالتة الصحية وتم نقلة لغرفة الرعاية المركزة لكنة توفي جراء الوباء اللعين .