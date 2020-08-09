بعد انفجار بيروت.. نيكول سابا تكشف عن حالتها النفسية





واكتفت نيكول سابا بالتعليق على هذه الأحداث بكلمة واحدة قائلة: "اكتئاب"، لتكشف عن حالتها النفسية التى تنتابها حاليا جراء ما يحدث.





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وكانت هاجمت نيكول سابا المسؤولين اللبنانيين بعد انفجار بيروت الذي أودى بحياة العشرات وإصابة الآلاف وتشرد عدد كبير من الأسر جراء انهيار منازلهم.





وغردت نيكول سابا عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "‏يا عيب الشوم على هالمسؤولين يلي ما عم يسألو على هالناس الي تشرّدوا وراحت بيوتن وصاروا عالطريق!! لولا الشباب والصبايا يلي عم يتطوعوا تيساعدو وينظفو ما كان حدا تطلع فيهن!! ولووو هالقد رخيص الشعب طلع بالنسبة لإلكن وما الو قيمة!ولك انتو شو الحيوان كان حسّ على دمّو!!

‎#تفجير_بيروت".



