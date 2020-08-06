نيكول سابا تهاجم المسئولين اللبنانيين بسبب انفجار بيروت





وغردت نيكول سابا عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "‏يا عيب الشوم على هالمسؤولين يلي ما عم يسألو على هالناس الي تشرّدوا وراحت بيوتن وصاروا عالطريق!! لولا الشباب والصبايا يلي عم يتطوعوا تيساعدو وينظفو ما كان حدا تطلع فيهن!! ولووو هالقد رخيص الشعب طلع بالنسبة لإلكن وما الو قيمة!ولك انتو شو الحيوان كان حسّ على دمّو!!

‎#تفجير_بيروت".









وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.









وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".





وقال مراسل فرانس 24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.