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أخبار العالم

تقرير يكشف خطر تكرار كارثة مرفأ لبنان في إيران من خلال مفاعل نووي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
حذر تقرير نشره موقع إيراني من تكرار كارثة انفجار مرفأ لبنان في إيران، وتحديدا في محافظة بوشهر التي تضم مفاعل الطاقة النووية.


وقال تقرير لموقع "خليج فارس" الإيراني بعنوان "خطر بيروت على بوشهر.. يجب معالجة الحادث قبل وقوعه"، إن بوشهر ، تواجه خطر الانفجار الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي.


وأضاف أنه يجب على المسؤولين اتخاذ خطوات لإزالة مستودع النفط من داخل مدينة بوشهر، وفي أسرع وقت ممكن وقبل وقوع الكارثة التي لا رجعة فيها، ونقل خزانات النفط.


وأوضح التقرير أن احتياطي النفط والديزل في بوشهر يمكن أن يوجد حالة مماثلة لحادثة بيروت، وإذا لم تكن هناك خطط لنقل هذه الخزانات خارج المحافظة، فهذا يمثل تهديدا خطيرا لسكان المحافظة.


وأشار الموقع إلى أن بوشهر ومقاطعاتها تضم 22 خزانا للمنتجات البترولية كما توجد محطة الطاقة النووية التي تحمل اسمها وهي الوحيدة في البلاد حتى الآن، وتنتج ألف ميجاواط من الكهرباء، وتقع محطة الطاقة على بعد عشرين كيلومترا من المدينة، وفقا لما ذكره ”علي أكبر فاطمي“ ممثل أهل بوشهر في المجلس الأعلى للأقاليم في إيران.


وقال فاطمي:"في حال وقوع حادث، فإن 200 ألف شخص يعيشون في بوشهر سيصابون بجروح خطيرة وستكون تكلفة الانفجار أكثر من نقل هذه الخزانات..يجب نقل خزانات النفط بمسافة نحو 100 كم متر عن بوشهر".


وأضاف:"ليس واضحا ما هي الكارثة التي ستؤدي إلى حدوث شيء سيئ في هذا المستودع لا قدر الله. شيء فظيع يجب أن يحدث لنا حتى ننتبه لهذه الحالات".

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