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فن

تطورات جديدة فى قضية هيفاء وهبى ومدير أعمالها محمد وزيري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:28 م
هيفاء وهبى ومحمد
هيفاء وهبى ومحمد وزيرى
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أحمد إبراهيم
رفضت غرفة المشورة في محكمة الجيزة الكلية، اليوم الأحد، استئناف مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محمد وزيري، على قرار تجديد حبسه 15 يوما.

وقال محامي هيفاء وهبي، ياسر قطنوش، إن استئناف وزيري تم رفضه، وتقرر استمرار حبسه 15 يوما، بقسم شرطة الشيخ زايد، على ذمة قضية الاختلاس.

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وأشار قطنوش، فى تصريحات صحفية إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات مع مدير أعمال موكلته، في التهم الموجهة إليه أمام نيابة الشيخ زايد، لافتا إلى أنه تم تقديم مستندات تُثبت اختلاس وزيري لأموال هيفاء، على عكس ما كان يُردد بأنه لا توجد أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد أن هناك مفاجآت كبيرة ستظهر في القضية، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم ببلاغات جديدة ضد محمد وزيري، ولكن سيتم الإعلان عن تفاصيلها في حينها.

وكانت النيابة، قررت تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، لمدة 15 يوما إضافية، على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة.

ووجهت النيابة لوزيري تهمة النصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة هيفاء للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر.
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