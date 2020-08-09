هاني زادة: التحكيم منح الترجي لقب إفريقيا على حساب الزمالك في نسخة 1994

برر هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، سبب تأخر الإدارات ‏السابقة للنادي في تقديم شكوى في ملف نادي القرن الأفريقي.‏









وقال هاني زادة في تصريحات لبرنامج" زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة "الزمالك"، "النادي عانى من عدة أزمات بالإضافة إلى الظلم ‏التحكيمي على مدار سنوات طويلة، محليًا وقاريًا".‏









وأضاف "الحكم كيم لي شونج أهدى لقب دوري الأبطال للترجي ‏التونسي على حساب الزمالك في نسخة 1994".‏









وأوضح هاني زادة، أن مجلس الإدارة يبحث ‏جميع الحيثيات في ملف نادي القرن الأفريقي.‏









وتابع: "نستعين بمحامين أجانب من أجل سد جميع ثغرات ‏القضية، ولقربهم من المحكمة الدولية وخبراتهم الطويلة".‏









وأتم "هناك 3 خطوات تتبقى من أجل تقديم ملف نادي القرن للمحكمة ‏الرياضية ومرور الشكوى على الاتحادين المصري والأفريقي".‏



