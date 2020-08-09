هاني زادة: التحكيم منح الترجي لقب إفريقيا على حساب الزمالك في نسخة 1994

برر هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب تأخر الإدارات السابقة للنادي في تقديم شكوى في ملف نادي القرن الأفريقي.
وقال هاني زادة في تصريحات لبرنامج" زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة "الزمالك"، "النادي عانى من عدة أزمات بالإضافة إلى الظلم التحكيمي على مدار سنوات طويلة، محليًا وقاريًا".
وأضاف "الحكم كيم لي شونج أهدى لقب دوري الأبطال للترجي التونسي على حساب الزمالك في نسخة 1994".
وأوضح هاني زادة، أن مجلس الإدارة يبحث جميع الحيثيات في ملف نادي القرن الأفريقي.
وتابع: "نستعين بمحامين أجانب من أجل سد جميع ثغرات القضية، ولقربهم من المحكمة الدولية وخبراتهم الطويلة".
وأتم "هناك 3 خطوات تتبقى من أجل تقديم ملف نادي القرن للمحكمة الرياضية ومرور الشكوى على الاتحادين المصري والأفريقي".