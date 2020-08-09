AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفجارات ضخمة في مينسك عاصمة بيلاروسيا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت شبكة "سبوتنيك" الروسية في نبأ عاجل بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا.


واندلعت فى وقت سابق مظاهرات عارمة في شوارع العاصمة اعتراضًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس "ألكسندر لوكاشينكو" والمرشحة سفيتلانا تيخانوسكايا حديثة العهد بالساحة السياسية.


وسجلت لجنة الانتخابات البيلاروسية خمسة مرشحين فقط من عشرات حاولوا جمع توقيعات المؤيدين، من خلال اجتماعات جماهيرية حاشدة شهدتها مدن بيلاروسيا على مدار الشهور الماضية. ورفضت اللجنة تسجيل بقية المرشحين إما لفشلهم في جمع تواقيع 100 ألف مؤيد أو بسبب اتهامات وجهت لهم بجرائم اقتصادية وتم اعتقالهم.


وقبل ساعة من إغلاق الصناديق، أعلنت لجنة الانتخابات عن شرعية عمليات الاقتراع والعملية الانتخابية بعد أن شارك فيها نحو 73 بالمئة من الناخبين، حيث وصلت نسبة التصويت في بعض الأقاليم لأكثر من 82 بالمئة.


وخلقت الانتخابات أزمة فى العلاقات الروسية البيلاروسية، عندما قامت أجهزة الأمن في مينسك باعتقال 33 مواطنا روسيا وصلوا إلى العاصمة أواخر يوليو في طريقهم إلى تركيا.
 

وكشفت أجهزة الأمن البيلاروسية أن المعتقلين إضافة إلى 170 مواطنا روسيا آخرين هم من العاملين في شركة فاغنر، وتم إرسالهم لإثارة الاضطرابات خلال مرحلة الاستعداد لاختيار رئيس البلاد في يوم الاقتراع. واعتبر الكرملين أن هذه الاتهامات غير صحيحة وطالب بالإفراج عن المواطنين الروس المعتقلين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلات شارتر هذا الشهر.. سفير بيلاروس: الاتفاق علي التوسع في إنشاء خط الإنتاج الثاني للجرارات في مصر

موسكو تنفي معلومات عن احتجاز مزعوم لـ 33 روسيًا في مينسك

تقارير ليبية: عناصر الإخوان وحكومة الوفاق اعتقلوا موظفين روس بطرابلس

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية ببيلاروسيا

ترشيحاتنا

دي قرصة ودن.. رسالة تركها المتهمون بسرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب

قال لها أنا هتجوز صاحبتك فابتسمت وقالت: ربنا يسعدك ياحبيبي.. كيف كانت النتيجة

قرار كويتي جديد حول رعايا الدول المحظورة من دخول البلاد.. تفاصيل

الوفيات تتراجع | الصحة: تسجيل 178 إصابة بـ كورونا.. و17 وفاة

هاني زادة: 3 خطوات تفصل الزمالك عن التقدم بشكوى نادي القرن

شقا عمره اتسرق.. لص يسرق 200 ألف دولار من رجل فور خروجه من البنك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لتلميع صواني التقديم

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بسبب العلاقة الجنسية.. دراسة تكشف عن مرض خطير يصيب 20 % من السيدات