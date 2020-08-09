انفجارات ضخمة في مينسك عاصمة بيلاروسيا

أفادت شبكة "سبوتنيك" الروسية في نبأ عاجل بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا.









واندلعت فى وقت سابق مظاهرات عارمة في شوارع العاصمة اعتراضًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس "ألكسندر لوكاشينكو" والمرشحة سفيتلانا تيخانوسكايا حديثة العهد بالساحة السياسية.









وسجلت لجنة الانتخابات البيلاروسية خمسة مرشحين فقط من عشرات حاولوا جمع توقيعات المؤيدين، من خلال اجتماعات جماهيرية حاشدة شهدتها مدن بيلاروسيا على مدار الشهور الماضية. ورفضت اللجنة تسجيل بقية المرشحين إما لفشلهم في جمع تواقيع 100 ألف مؤيد أو بسبب اتهامات وجهت لهم بجرائم اقتصادية وتم اعتقالهم.









وقبل ساعة من إغلاق الصناديق، أعلنت لجنة الانتخابات عن شرعية عمليات الاقتراع والعملية الانتخابية بعد أن شارك فيها نحو 73 بالمئة من الناخبين، حيث وصلت نسبة التصويت في بعض الأقاليم لأكثر من 82 بالمئة.









وخلقت الانتخابات أزمة فى العلاقات الروسية البيلاروسية، عندما قامت أجهزة الأمن في مينسك باعتقال 33 مواطنا روسيا وصلوا إلى العاصمة أواخر يوليو في طريقهم إلى تركيا.





وكشفت أجهزة الأمن البيلاروسية أن المعتقلين إضافة إلى 170 مواطنا روسيا آخرين هم من العاملين في شركة فاغنر، وتم إرسالهم لإثارة الاضطرابات خلال مرحلة الاستعداد لاختيار رئيس البلاد في يوم الاقتراع. واعتبر الكرملين أن هذه الاتهامات غير صحيحة وطالب بالإفراج عن المواطنين الروس المعتقلين.



