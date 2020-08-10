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توك شو

وائل جسار منفعلا: مفيش مياه ولا كهرباء في لبنان.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:47 ص
الفنان وائل جسار
الفنان وائل جسار
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اسراء صبري
قال الفنان وائل جسار، إن المشهد الحالي في لبنان محزن للغاية؛ ما أدى إلى غضب كبير من قبل المواطنين، متابعا "فيه إهمال مش طبيعي بحياة الإنسان.. مواد متواجدة منذ 6 أو 7 سنوات في المرفأ، ومعروف أنها مواد شديدة الخطورة ولم يتم نقلها".

وأضاف وائل جسار، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "أد كدا حياة الناس بسيطة بالشكل دا"، مطالبا القيادة السياسية بتقديم استقالتها على الفور، معقبا "دي أقل حاجة تشفي غليل المواطنين". 

وأكد وائل جسار "نحن لا نحمل الحكومة الحالية مسئولية الانفجار بالكامل، لأن هناك تراكمات منذ 30 عاما، وحتى الآن هي السبب فيما وصلنا إليه حاليا، ولكن دور المسئول في الدولة الاطلاع على تلك الملفات"، متعجبًا "دي حياة ناس".

ولفت إلى أن هناك تقارير حول الأمر تم رفعها إلى الحكومة الحالية قبل الانفجار بـ أسابيع ولم تقم بشيء، ولذلك فهي تتحمل مسئولية هذا الحادث أيضا، مشددا على أن لبنان "سويسرا العرب"، ولا يجب أن تظهر بهذا الشكل.

وشدد على أن الفراغ في المناصب الحكومية سيكون أفضل وأحسن من الأشخاص المتواجدين حاليا، معقبا "على كل إنسان شريف ان يقوم بتقديم استقالته غدا".

وانفعل وائل جسار، قائلا "مفيش مياه مفيش كهرباء مفيش أي حاجة، حتى أبسط الأمور الحياتية غير متواجدة". 

وقدم وائل جسار الشكر لكل الدول العربية أو الأجنبية التي ساهمت في مساعدة لبنان، وعلى رأسها مصر، متابعا "مفيش دولة عندها ثقة في الحكومة الحالية".

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