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أخبار البلد

نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:03 ص
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة تتفقد كوبري المانسترلي
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عبد العزيز جمال- ماجدة المهدي - علي الخشاب
تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كوبري المانسترلي بمنطقة منيل الروضه لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الكوبري وانتظام العمل والوقوف على أهم الإمكانات واحتياجات رفع كفاءة العمل.

وأكدت نائب المحافظ أن افتتاح كوبري المانسترلي سيتم في احتفالات 6 أكتوبر المقبلة.


وأوضحت أن أعمال تطوير كوبري المانسترلي شملت وضع الرخام في الأرضيات لإبراز الكوبري في مظهر جمالي فضلا عن رفع كفاءة الإنارة وتدعيم الأسوار والحوامل القائمة على الخشب.

 

وتابعت نائب المحافظ أن أعمال التطوير بلغت تكلفتها 5 ملايين جنيه بدعم من البنك الأهلي.


وكانت قد وقعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، لتطوير كوبري المانسترلي.

ويقوم البنك بأعمال رفع كفاءة وتطوير وإضاءة الكوبري وفقًا للأصول الفنية وبالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري من خلال الحي المختص "حي مصر القديمة.

ويأتي هذا تماشيًا مع التوجيهات العامة للدولة وسياساتها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة التي سيكون لها عائد في تطوير السياحة الداخلية والترفيهية وتفعيلًا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني.

نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور
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