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أخبار العالم

باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 284 ألفا و503 حالات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 284 ألفا و503 حالات.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6094 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 123 ألفا و849 حالة إصابة في إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 94 ألفا و360 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و906 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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