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حوادث

نشرة مرور الجيزة.. كثافات على وصلة صفط اللبن ومحور 26 يوليو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية اليوم الاثنين على شوارع وميادين محافظة الجيزة.


وأشارت المصادر إلي ظهور تكدسات مرورية أعلى محور صفط اللبن في القادم من الطريق الدائري باتجاه جامعة القاهرة. 


كما تظهر كثافات مرورية على شارع الهرم من مناطق خاتم المرسلين وحتى ميدان الجيزة، مع بطء في الحركة بميدان الجيزة.


وظهرت كثافات مرورية على طريق كورنيش النيل بمناطق الكيت كات، مع استقرار حركة المرور بشارع البحر الأعظم والنيل السياحي ومناطق العجوزة وإمبابة.


كما تظهر كثافات مرورية مرتفعة على محور ٢٦ يوليو بمناطق ميت عقبة وسفنكس بإتجاه مناطق القاهرة.


وتستقر حركة المرور على كوبري ٦ أكتوبر بإتجاه مناطق الزمالك والاتجاه الآخر، مع استقرار الحالة بشوارع البطل أحمد عبدالعزيز، وجامعة الدول العربية بالمهندسين، والتحرير بالدقي.
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