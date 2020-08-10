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أخبار العالم

الدفاع التايوانية: القوات الجوية تبعد مقاتلات صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم /الأثنين/ أن طائرات مقاتلة صينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفاصل في مضيق تايوان، صباح اليوم، لكن القوات الجوية التايوانية تمكنت من "إبعادها".

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في تايوان تعقبت أيضا المقاتلات الصينية.

وجاءت الواقعة بعد يوم من الزيارة رفيعة المستوى التي يقوم بها وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار لتايوان، والتي نددت بها الصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولا يحق لها إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى.

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