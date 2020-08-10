شيطان البحر الطائر تخرج للسياح في ظاهرة فريدة على شواطئ الغردقة ..شاهد

رصد عدد من السياح بالغردقة ظاهرة بحرية فريدة، تمثلت

فى ظهور سمكة شيطان البحر الطائر الشهيرة، والتى يطلق عليها صيادو البحر الأحمر (المانتا)،

على شاطئ إحدى القرى السياحية.

كانت المانتا تسبح وتحاول الخروج من المياه للشاطئ، وقام

عدد من السائحين بمساعدة السمكة فى الخروج من مياه الشاطئ إلى المياه العميقة حتى لا

تتعرض للنفوق أو الصيد.

وأكد حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحرى السابق أنه تلقى إخطارا من أحد مراكز الغوص بأن السائحين

بالشاطئ لاحظوا وجود سمكة ضخمة سوداء اللون وتبين أنها سمكة شيطان البحر (مانتا)، وتحاول

القفز خارج المياه.

وأكد الطيب أن سمكة المانتا من أهم عوامل الجذب لهواة

سياحة الغطس، حيث يقترب منها الغواصون لملامستها. وحذر الطيب من لمس سمك شيطان البحر،

مؤكدا أنه يتسبب فى إصابات بالجلد مطالبا بالحفاظ عليها.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئى بالمحميات بالغردقة،

أن سمكة شيطان البحر من الأسماك النادرة والمحظور صيدها وتتميز بلونها الأسود و زعانفها

الكبيرة، مضيفا أن وزن سمكة المانتا يبلغ نحو 1400 كيلو، ويصل عمرها إلى نحو 20 عاما.



