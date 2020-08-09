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محافظات

واجب وطنى وحق دستورى.. رئيس مدينة سفاجا تناشد المواطنين المشاركة في انتخابات الشيوخ .. صور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:37 م
رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا تناشد المواطنين المشاركة
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إبراهيم جادالله

أكدت هدى المغربي ، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الأحد، على الانتهاء من تجهيز ورش وتعقيم جميع اللجان والمناطق المحيطة، وكذا غرف العمليات بالوحدة المحلية ورفع درجة الاستعداد بالمدينة للمتابعة على مدار الساعة مع التأكيد على استمرار تلك الحملات بصفة دورية وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج و داخل اللجان و إنارة المداخل والطرق المؤدية إليها مع الوقوف على مسافة واحدة تأكيدا للحيادية والشفافية .

 

ناشدت رئيس مدينة سفاجا المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة فى العرس الديمقراطى والمشاركة السياسية للنهوض بالامة مؤكدةً على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات كواجب وطنى وحق دستورى لكل مواطن مصرى .

 

يُذكر أن الكتلة التصويتية بسفاجا تبلغ 40 ألف 983 ناخب كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 17 مركز وعدد اللجان 20 لجنة، موضحه أنه تشجيعا للمشاركة فى الانتخابات بفاعلية سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات اللجان مجانا للتسهیل عليهم وكذا أماكن مناسبة للإنتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.

 

وأشارت المغربى إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز كشافات الإضاءة والتأكيد على صلاحيتها وكافة وسائل ومعدات الحماية المدنية وتجهيز دورات المياه وصيانتها ونظافتها وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها.

 

كما تم توفير كراسى ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسى متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضی مراعاة لظروف كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفير المياه.

 

كذلك تم رفع درجة الإستعداد القصوى والطوارئ بكافة القطاعات" الصحة والأسعاف والحماية المدنية" مع عدم السماح باى اجازات خلال فترة الانتخابات.

واجب وطنى وحق دستورى.. رئيس مدينة سفاجا تناشد المواطنين المشاركة في انتخابات الشيوخ .. صور
واجب وطنى وحق دستورى.. رئيس مدينة سفاجا تناشد المواطنين المشاركة في انتخابات الشيوخ .. صور
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