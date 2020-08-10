خناقة حريمي .. مجموعة من السيدات تسحل 4 مراهقات داخل حديقة .. فيديو

أظهرت مقطع فيديو صادم لمجموعة من النساء وهن يضربن مراهقات بشكل عنيف وقاسي.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، أثار الحادث غضبًا عندما تم تداول لقطات من الهاتف المحمول على الإنترنت، ولتي تظهر فيها النساء وهن يشنون سلسلة من الهجمات العنيفة على ٤ ضحايا من المراهقات ، اللتي تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عامًا.

وأفادت الصحيفة، أنه تم ألقي القبض على النساء للاشتباه في تعرضهن للاعتداء بعد أن تعرضت مجموعة من الفتيات المراهقات لهجوم في سيفتون بارك بمدينة ليفربول ببريطانيا.

ويوضح الفيديو المأساوي ، النساء الأكبر سنًا هي تمسك بشعر فتاة صغيرة بينما يحاول الآخرون في المجموعة فصلهم ، وهم يهتفون "ابتعد عنها".

أكدت شرطة ميرسيسايد اليوم أن ثلاث نساء ، تتراوح أعمارهن بين 27 و 28 و 31 عامًا ، تلقين تحذيرات مشروطة للبالغين للاعتداء الشائع وأمروا بدفع ما مجموعه 600 جنيه إسترليني كتعويض - مقسم بين الضحايا الأربعة.



