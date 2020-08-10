AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خناقة حريمي .. مجموعة من السيدات تسحل 4 مراهقات داخل حديقة .. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:32 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

أظهرت مقطع فيديو صادم  لمجموعة من النساء  وهن يضربن مراهقات بشكل عنيف وقاسي.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، أثار الحادث غضبًا عندما تم تداول لقطات من الهاتف المحمول على الإنترنت، ولتي تظهر فيها النساء وهن يشنون سلسلة من الهجمات العنيفة على ٤ ضحايا من المراهقات ، اللتي تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عامًا.


وأفادت الصحيفة، أنه تم ألقي القبض على النساء للاشتباه في تعرضهن للاعتداء بعد أن تعرضت مجموعة من الفتيات المراهقات لهجوم في سيفتون بارك بمدينة ليفربول ببريطانيا.


 ويوضح الفيديو المأساوي ،  النساء الأكبر سنًا هي تمسك بشعر فتاة صغيرة بينما يحاول الآخرون في المجموعة فصلهم ، وهم يهتفون "ابتعد عنها".


أكدت شرطة ميرسيسايد اليوم أن ثلاث نساء ، تتراوح أعمارهن بين 27 و 28 و 31 عامًا ، تلقين تحذيرات مشروطة للبالغين للاعتداء الشائع وأمروا بدفع ما مجموعه 600 جنيه إسترليني كتعويض - مقسم بين الضحايا الأربعة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خناقة هرمونات.. سيدتان تعتديان على 3 مراهقات في حديقة عامة

مريض فيروس كورونا يغتصب مراهقة داخل حجر صحي في الهند .. تفاصيل

ترشيحاتنا

السودان يطلب تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

دعاء خالد الجندي لليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد وفاته.. فيديو

بعد صورتها مع تامر حبيب برفقة خطيبها.. أمينة خليل تتعرض لانتقادات قاسية

كارتيرون يقرر استبعاد 5 لاعبين استعدادا للاتحاد السكندري

لم يحترموا المرض.. لماذا تطاول جمهور مصطفى حفناوي عليه في أيامه الأخيرة؟

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك.. خالد قمر يقود الهجوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تشعر بالدوخة عند الوقوف ؟.. إليك السر الخطير

كتف ساقط.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

وصلة ردح ولفظ خارج من بدرية طلبة لمتابعيها بسبب مصطفى حفناوي