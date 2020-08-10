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محافظات

بسبب انتخابات الشيوخ.. إقالة رئيس حي غرب المنيا|تفاصيل بالصور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين تجهيزات واستعدادات عدد من مقار اللجان ، لاجراء انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة المنيا، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء ماراثون الانتخابات ، والتي ستنطلق غدا الثلاثاء وتستمر حتى بعد غد الأربعاء ، من خلال تجهيز (557) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، لاستقبال ( 3 مليون و468 ألف و 575 ) ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.


وشملت جولة المحافظ تفقد مقر اللجان بنادي الشعب، مدرسة الزهراء الجنوبية، ومدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، ومركز التدريب للتشييد والبناء، ورافقه فيها محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.


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وقرر المحافظ خلال جولته إقالة رئيس حي غرب من منصبه وإحالة رئيس نادي الشعب بحي جنوب للتحقيق ، وذلك بسبب الإهمال والتقصير والشديد في متابعة جاهزية واستعدادات اللجان لاجراء الانتخابات .

وشدد محافظ المنيا على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، كما وجه بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وكلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة استعداد وجاهزية اللجان بمراكز جنوب المحافظة ، كما كلف اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد بالمرور على كافة المراكز الانتخابية بلجان مراكز شمال المحافظة ومتابعه مدى الجاهزية للانتخابات.

ويواصل رؤساء المراكز والمدن متابعة توفير كافة التجهيزات الخاصة باللجان من إجراءات التعقيم والتطهير وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة امام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين.

وأكد المحافظ أن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني" ، داعيا المواطنين الى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لاستكمال الحياه النيابية ومسيرة التنمية .

وقرر محافظ المنيا، الغاء كافة الاجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

واكد المحافظ، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.
بسبب انتخابات الشيوخ.. إقالة رئيس حي غرب المنيا|تفاصيل بالصور
بسبب انتخابات الشيوخ.. إقالة رئيس حي غرب المنيا|تفاصيل بالصور
بسبب انتخابات الشيوخ.. إقالة رئيس حي غرب المنيا|تفاصيل بالصور
بسبب انتخابات الشيوخ.. إقالة رئيس حي غرب المنيا|تفاصيل بالصور
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