مبقاش له لازمة .. 5 آلاف مواطن يتخلون عن جواز السفر الأمريكي

أعلنت شبكة "سي إن إن أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد أزمة كبيرة قد تتفاقم في الأيام المقبلة، خاصة بعد تخلي الآلاف من المواطنين عن جواز السفر الأمريكي.





وبحسب ما ورد في "سي إن إن" فإن أكثر من 5000 مواطن أمريكي تخلو عن الجنسية الأمريكية خلال 6 أشهر الأولى من عام 2020 بسبب سوء الإدارة الأمريكية لأزمة كورونا والضرائب الباهظة غير العادلة التي تفرضها الحكومة على المواطنين.





وفي آخر إحصائية قامت بها الحكومة أثبتت ان عدد المواطنين تفاقم بشكل مضاعف حتى تخطى 5 آلاف شخص هجروا جنسيتهم باحثين عن دولة آخرى ينتمون لها ، بسبب الفساد الذي يتفشى داخل الولايات المتحدة الأمريكية معبرين عن أزمتهم " لم يعد للجواز الأمريكي قيمة" .





وعبر المواطنين الذين تخلو عن جنسياتهم في الولايات المتحدة عن إستيائهم من فرض الضرائب ، و التي دفعتهم الى التخلص من الجنسية الأمريكية التي تفرض ضرائب على مرتباتهم التي يتقاضونها في الخارج و لا تمكنهم من التحكم في حساباتهم البنكية ، فتفرض الحكومة سلطتها على الحسابات البنكية لكل العاملين خارجها.