تشكيل منتخب اسكتلندا لمواجهة المغرب بكأس العالم 2026

أعلن ستيف كلارك، المدير الفني لـ منتخب اسكتلندا، تشكيل منتخبه لمواجهة منتخب المغرب، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة صباحا اليوم السبت بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بمونديال كأس العالم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة مابين 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

​وجاء تشكيل اسكتلندا لمواجهة المغرب كالتالي:

​حراسة المرمى: أنجوس جان.

​خط الدفاع: آندي روبرتسون، جاك هيندري، جرانت هانلي، تيرني، بيترسون.

​خط الوسط: جون ماكجين، سكوت مَكتوميناي، لويس فيرجسون، كريستي.

​خط الهجوم: تشي آدامز.

تشكيل المغرب

أعلن المدرب المغربي محمد وهبى ، المدير الفني لـ منتخب المغرب "أسود الأطلسى" تشكيل فريقه لمباراة اسكتلندا، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة صباحا اليوم السبت بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بمونديال كأس العالم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة مابين 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، عيسى ديوب، شادي رياض، أشرف حكيمي.

في خط الوسط: نائل العيناوي، عزالدين أوناحي، أيوب بوعدي.

في خط الهجوم: بلال الخنوس، إسماعيل صيباري، براهيم دياز

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتى والمغرب.

وكان المنتخب المغربي قد تعادل أمام منتخب البرازيل بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة الأولى ، بينما فاز منتخب اسكتلندا على هايتى بهدف نظيف.