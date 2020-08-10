مباراة الزمالك والاتحاد.. غيابات بالجملة في الاتحاد وعودة نجم وسط الأبيض

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري الليلة في لقاء يجمع الفريقين ضمن الأسبوع الـ19 من جدول الدوري العام، على استاد الجيش ببرج العرب.





ومن المؤكد أن يكون هذا اللقاء لقاءًا استثنائيا من جانب الفريقين، لأن دومًا ما تتسم مواجهة الفريقين بالإثارة، والمتعة الكروية، التي يقدمها الفريقين.





وهذا اللقاء تحديدًا له ظروف خاصة، حيث يواجه كلًا من الفريقين غيابات بالجملة في صفوفه، تكاد تؤثر على المستوى الفني والمهاري، لدى الفريقين.





غيابات بالجملة في صفوف الاتحاد:





الاتحاد السكندري يعاني من نقص عددي في صفوف الفريق، فسيغيب عن الاتحاد السكندري اليوم ما يقرب إلى 10 لاعبين بين الإصابة، وعدم اللعب بسبب شروط الإعارة، مما يؤثر على الأداء الخططي لدى المدير الفني للاتحاد بقيادة محمد عمر.





عودة نجم وسط الزمالك طارق حامد:

على الجانب الآخر، يشهد هذا اللقاء عودة نجم وسط الزمالك طارق حامد ، بعدما فضل الفرنسي كارتيرون إراحته، بعد شعوره بإجهاد، لتجهيزة في المباريات اللاحقة، ومن المتوقع ان يدفع به كارتيرون اساسيًا اليوم أمام الاتحاد.





استمرار غياب صانع اللعب واستبعاد عنتر:





وسيغيب عن الزمالك في هذا اللقاء، صانع اللعب الوحيد في الفريق، يوسف اوباما، بسبب اصابته في العضلة الامامية، والتي ابعدته ايضًا عن اللقاء السابق للفريق، ضد المصري، فيما قرر كارتيرون استبعاد محمد عنتر من قائمة الفريق التي ستواجه الاتحاد اليوم.





شكوك حول عودة أوناجم وبن شرقي:



انتشرت تقارير مؤخرًا عن رغبة كارتيرون في الدفع بالمغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، في لقاء اليوم، ضد زعيم الثغر، لكن على مقاعد البدلاء، واشراكهم في نهاية اللقاء، وجاء هذا القرار بعد عودتهم الى تدريبات الفريق، والإطمئنان على حالتهم البدنية.





سعي الفريقين في تحقيق الفوز:

يسعى الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز للصعود الى المربع الذهبي من جديد، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 27 نقطة، جمعهم من خلال17 لقاء، ويتبقى له لقاء مؤجل.





فيما يحتل الزمالك المركز الثاني، برصيد 34 نقطة، جمعهم من خلال 17 لقاء، ويسعى الى تحقيق الفوز اليوم، لملاحة الاهلي متصدر الدوري، برصيد52 نقطة، كمل يتبقى للفريق الابيض ايضًا لقاءان مؤجلان.





ومن المقرر ان يقام اللقاء اليوم في تمام الـ 9 مساء على استاد الجيش الرياضي ببرج العرب، في لقاء الأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري العام، ويعرض اللقاء على شاشة، أون تايم اسبورت.