وقف الصيانة| 6 إجراءات تتخذها الكهرباء استعدادا لماراثون الشيوخ

استعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير التغذية الكهربائية، لجميع لجان الاقتراع لانتخابات الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الشيوخ) التي تجري في مختلف أنحاء الجمهورية.









فتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، ونستعرضها على النحو التالي:









- تأمين التغذية الكهربائية لكافة اللجان والمقار الانتخابية





- تأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود أي عطل.

- المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

- وقف جميع اعمال الصيانة اثناء فترة الانتخابات.

- وجود فرق طوارئ مجهزة باحدث السيارات والاجهزة للعمل في حالة الطوارئ في الأماكن التي تحتاج لذلك. بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع

- تجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.





ويأتي ذلك حرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوي الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.