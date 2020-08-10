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ديني

الأزهر ينعى عبدالسلام العبادي أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:09 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
نعى الأزهر الشريف، الدكتور عبدالسلام العبادي، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ووزير الأوقاف الأردني الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 77 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن الدكتور العبادي قضى حياته في رحلة علمية متميزة من الأردن إلى سوريا وصولًا إلى حصوله على الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر، ليتبوأ بعلمه وعمله مناصب أكاديمية ورسمية سخَّر فيها وقته وجهده في خدمة الشريعة الإسلامية ونشر سماحتها ووسطيتها.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص التعازي إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا، وإلى أسرة العالم الراحل الدكتور عبدالسلام العبادي وطلابه ومحبيه.
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