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ديني

علي جمعة ناعيا الأمين العام لمجمع الفقه الدولي: خدم قضايا الأمة بتفان وإخلاص

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:05 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
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يارا زكريا
نعى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفاة الدكتور عبدالسلام داود العبادي، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعضو ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في مجلس المجمع ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشميّة. 

وقال "جمعة" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الأسى والحسرة ننعي معالي والذي ظل لسنوات يعمل متفانيا على خدمة قضايا الأمة الإسلامية، ويعمل بجد ومثابرة على إدارة أمانة المجمع، والاضطلاع بمسؤولياتها الجسام على أكمل وجه".


وتابع عضو هيئة كبار العلماء: " و بخالص العزاء للأمة الإسلامية ولأعضاء المجمع، ولأسرته الكريمة، نسأل الله - سبحانه وتعالى- أن يسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون". 

وذكر المفتي السابق قوله - تعالى-: ( .. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )، ( الآيات 155: 157).

جدير بالذكر أن أهم المناصب التي شغلها العام الراحل لمجمع الفقه الاسلامي:

1982-1988 وكيل وزارة الاوقاف بالأردن (أمينا عاما لها).

1989-1993 مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام.

1993-2001 وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالأردن.

أمين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وورئيس للجنه التنفيذية متطوعا.

رئيس مجلس امناء جامعة آل البيت.

رئيس جامعة آل البيت .

 2012-2013 وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
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