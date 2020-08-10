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رياضة

صفقة الـ 100 مليون سجلت هدفا يتيما.. شبح جاريث بيل يطارد هازارد في ريال مدريد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:22 م
هازارد وجاريث بيل
هازارد وجاريث بيل
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محمد السعيد
جاء لتعويض كريستيانو رونالدو فسار على درب جاريث بيل، النجم البلجيكي إيدين هازارد فشل في أول مواسمه مع ريال مدريد رغم الدعم الكامل الذي قُدم له من زين الدين زين المدير الفني للفريق وجماهير الملكي أيضا منذ أن وطأت قدماه ملعب سنتياجو برناتبيو.

انضم إيدين هازارد إلى صفوف فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يوور.

وفشل النجم البلجيكي في الظهور ولو بجزء بسيط من مستواه المعتاد في أول مواسمه مع ريال مدريد، حيث عانى كثيرا في بداية الموسم بسبب زيادة وزنه بطريقة غريبة، بالإضافة إلى الإصابات التي تعرض لها بعد ذلك.

موسم هازارد الأول يشبه إلى حد كبير جميع مواسم جاريث بيل مع ريال مدريد، فاللاعب الويلزي جاريث بيل الذي انضم إلى الميرنجي في موسم 2013 مقابل 101 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، لم يتألق في  جميع مواسمه مع ريال مدريد بالشكل الذي يتناسب مع قيمة صفقته، وابتعد اللاعب عن مستواه المعتاد الذي كان يظهر به مع توتنهام، كما أنه عانى من إصابات متكررة مثلما يحدث مع هازارد حاليا.

وشارك هازارد مع ريال مدريد في  22 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا يتيما وصنع 7 آخرين.

ورغم الموسم الأول المخيب لـ هازارد، إلا أن النجم البلجيكي ما يزال يحظى بدعم جماهير ريال مدريد التي تثق في قدرته على استعادة بريقه خلال الموسم المقبل، وقيادة الفريق لتحقيق البطولات.
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