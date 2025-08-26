هدفنا مركز متقدم.. أول تعليق من وليد دعبس بعد فوز مودرن سبورت على بيراميدز

أبدى الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، سعادته الكبيرة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي فى الاسبوع الرابع لبطولة الدوري .

وحقق فريق مودرن سبورت الفوز على نظيره بيراميدز بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة ال٤ من مسابقة دوري نايل.

وقال الدكتور وليد دعبس إنه كان يثق في قدرات اللاعبين بالفوز على بيراميدز وانه كان حريصا على دعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل المباراة، خاصة أن الفريق لديه هدف مهم هذا الموسم هو التواجد فى المراكز المتقدمة .

وأضاف دعبس أن مودرن فريق كبير والفوز في جميع المباريات هو الهدف الأساسي.

وتابع أن طموح مودرن سبورت الموسم الحالي في الدوري هو التواجد في المراكز المتقدمة.

وأتم رئيس مودرن سبورت تصريحاته بتهنئة اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالفوز على بيراميدز.