بعد حبسه 10سنين.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل
27 يوم ونودع الصيف .. هل تنتهي موجات الحرارة؟
بعد التحفظ على 5 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي.. اعرف عقوبتها القانونية
نيسان تدفع بـ Leaf الكهربائية الجديد.. العلامة اليابانية تزيد المنافسة
هدفنا مركز متقدم.. أول تعليق من وليد دعبس بعد فوز مودرن سبورت على بيراميدز
المندوه: الزمالك يواجه أزمة كبرى حال عدم استعادة أرض أكتوبر.. ولم نرتكب أي مخالفات
كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير
إمام عاشور يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام بيراميدز
إدارة بيراميدز تدرس إقالة يورشيتش.. وكولر المرشح الأبرز
الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، بات قريبًا من العودة من جديد للمشاركة مع الفريق والدخول في القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز. 

وتُعد هذه المباراة بمثابة الظهور الأول للاعب منذ إصابته القوية التي تعرض لها خلال منافسات كأس العالم للأندية الماضية.

موقفه يتحدد خلال التدريبات

وأوضح الغندور أن مشاركة إمام عاشور في اللقاء المنتظر أمام بيراميدز ليست مؤكدة حتى الآن، إذ أن القرار النهائي يتوقف على موقفه الفني ومدى جاهزيته خلال التدريبات التي يخوضها الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر سيحسم الأمر بعد تقييم أدائه البدني والفني.

الضوء الأخضر من الجهاز الطبي

وأشار الغندور إلى أن عاشور حصل بالفعل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للأهلي، حيث أصبح جاهزًا للاندماج في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية. وسمح له الأطباء بالمشاركة في الكرات المشتركة بداية من المران الذي يعقبه عودة الفريق من مباراته الأخيرة أمام غزل المحلة.

ورقة مهمة لكولر أمام بيراميدز
 

عودة إمام عاشور تمثل إضافة قوية للسويسري مارسيل كولر، خاصة في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب سواء على مستوى الأداء الدفاعي أو المساهمة الهجومية. ويُنتظر أن تمنح عودته حلولًا إضافية في منطقة وسط الملعب، خاصة أمام منافس قوي بحجم بيراميدز.

جماهير الأهلي تترقب

الجماهير الحمراء تترقب مشاركة عاشور من جديد بعد فترة غياب طويلة، إذ يعتبر من أبرز اللاعبين الذين يملكون القدرة على إحداث الفارق. ومع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة، ينتظر أن تشهد الساعات المقبلة الحسم النهائي لموقفه من الدخول في قائمة المباراة


 

