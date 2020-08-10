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رياضة

اللهم حسن الخاتمة.. كهربا ينعى اليوتيوبر مصطفى حفناوي برسالة مؤثرة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:08 م
مصطفي حفناوى
مصطفي حفناوى
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عمرو الحلواني
نعى محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، اليوتيوبر مصطفى حفناوى، الذى توفي اليوم، الإثنين؛ على أثر إصابته بجلطة فى المخ.

وكتب محمود كهربا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "‎مصطفي مات.. مات وسط صحابه.. مات في عز شبابه.. مات بدون حادث او خناقه.. مات وساب كل حاجه فلحظه".

وأضاف كهربا "كلنا معرضين في اي وقت لمصير مصطفي..اللهم حسن الخاتمه والصحبة الصالحة ولتقبضنا الا وانت راض عنا".

وتابع كهربا "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ " الله يرحمك يا طيب.. ادعوا له بالرحمة".

اللهم حسن الخاتمة.. كهربا ينعى اليوتيوبر مصطفى حفناوي برسالة مؤثرة
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