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فن

تعبيرات خادشة للحياء.. كنزى عمرو دياب تحذف صورة من انستجرام بعد هجوم شرس ضدها

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:12 م
كنزى عمرو دياب
كنزى عمرو دياب
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أحمد إبراهيم
قررت كنزى عمرو دياب حذف صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعدما تعرضت لهجوم شرس من قبل متابعيها بسبب تعبيراتها الخادشة للحياء. 

وجاء حذف كنزى للصورة بعد العديد من التعليقات التى هاجمتها بشراسة وهو الأمر الذى عبر عنه البعض بأن تعبيراتها الخادشة للحياء لا تتناسب مع العادات والتقاليد العربية. 

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ونشرت كنزى ابنة النجم عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وظهرت كنزى بلوك صيفي وارتدت توب أبيض وجاكت زيتي صيفي.

وعلى صعيد آخر، شاركت كنزي، متابعيها، بفيديو قصير، ظهرت فيه وهي تؤدي تحدي المناديل الورقية داخل غرفتها، وهو ‏التحدي الذي شارك فيه عدد من المشاهير قبل أسابيع.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة ، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحها منفردة في الصيف.
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