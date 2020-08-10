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فن

مصطفى حفناوي.. علاقته بـ تامر حسنى وتفاصيل زيارة نجم الجيل له قبل رحيله | شاهد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:09 م
تامر حسنى ومصطفى
تامر حسنى ومصطفى حفناوى
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أحمد إبراهيم
هز رحيل اليوتيوبر مصطفى حفناوى الوسط الفنى، حيث كان بمثابة مفاجأة لهم خاصة وأن الراحل كان على علاقة مع عدد من النجوم ولعل أبرزهم الفنان تامر حسنى الذى قام بزيارته في المستشفى قبل أيام من رحيله. 

بدأت العلاقة بين تامر حسنى وحفناوى عام 2017، واحتفل نجم الجيل بعيد ميلاد حفناوى ليفاجئه بإحضار "تورتة"، وغنى له "كل سنة وأنت طيب" على الرغم من انشغاله بتصوير فيلمه "تصبح على خير".

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان تامر حسني، أثناء زيارته أمس لليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، الذي تعرض مؤخرًا لأزمة صحية خطيرة.

وظهر تامر في الفيديو مع والدة "حفناوى" وهو يتحدث إليها، وجلس مع بعض أصدقاء مصطفى ليتعرف على وضعه الصحي الآن.

وكان تامر حسني، قد نشر اليوم السبت، عبر حسابه بـ"إنستجرام" صورة تجمعه بـ"حفناوى"، وطالب جمهوره بالدعاء له، ووصف وضعه بـ"الخطير".

وعلق تامر على صورته مع حفناوي، قائلًا: "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته، هو أخوكوا في الإنسانية، فعلًا بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم".

وأضاف تامر قائلا: "ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعوله، ولكم مثلها عند ربنا إن شاء الله، فعلًا حالته خطيره جدًا فوق فوق ما تتصوروا، والدكاترة بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا، يعني في أمل دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء".

وطلب تامر من جمهوره الدعاء له قائلا: "يلا كلنا النهاردة ندعي كتير لمصطفى من أعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه وترجعهولنا سليم وبخير. اللهم لا اعتراض يا رب اشفيه واشفي كل مريض اللهم آمين".

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوي أصيب بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة بأحد المستشفيات الخاصة، وكان صديقه على غزلان كشف أن الجلطة أدت إلى ضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرًا إلى وجود اشتباه في شلل نصفي.
مصطفى حفناوي.. علاقته بـ تامر حسنى وتفاصيل زيارة نجم الجيل له قبل رحيله | شاهد
مصطفى حفناوي.. علاقته بـ تامر حسنى وتفاصيل زيارة نجم الجيل له قبل رحيله | شاهد
مصطفى حفناوي.. علاقته بـ تامر حسنى وتفاصيل زيارة نجم الجيل له قبل رحيله | شاهد
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