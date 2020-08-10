معلنا استقالة حكومته.. حسان دياب: منظومة الفساد أكبر من دولة لبنان

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الاثنين، استقالة حكومته على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.





وقال دياب إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة وأنها أكبر من الدولة.





وأضاف أن لبنان في خطر والفساد مستشري بداخله، وأن الدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها وأحد نماذج الفساد انفجر في مرفأ بيروت.





وتابع:"البعض لا يهمه إلا تسجيل خطابات شعبوية وهدم ما بقي من معالم الدولة وفسادهم فجر هذه المصيبة والله أعلم كم من مصيبة يخبئونتحت عباءة فسادهم".





وأكد دياب أن الطبقة السياسية سبب كل المصائب في لبنان.