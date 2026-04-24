الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى بكورنيش النيل بمدينة السباعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

ضمن جهود التطوير والتحسين في محافظة أسوان والعمل على تسارع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الخدمية والحيوية ، فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تستهدف الإرتقاء بجودة الحياة للمواطنين .

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد مشروع ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية ـ والذى يعتبر أحد أبرز المشروعات التى تمثل متنفس حضارى جديد لأهالى المدينة . 

حيث تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل بنسبة 100% ، بطول 800 متر وعرض 12 متر ، وبتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 20 مليون جنيه .

جهود متنوعة 

وخلال الجولة إستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى من شوقى مصطفى رئيس مدينة السباعية حول معدلات التنفيذ ومكونات المشروع ، وذلك بحضور زهجر سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو حيث تم إستعراض ما تم إنجازه من أعمال ، والخطط المستقبلية لتطوير الكورنيش بشكل كامل .

وأكد محافظ أسوان على أهمية إستكمال هذا المشروع الحيوى ، موجهاً بإدراج إمتداد جديد للكورنيش ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2026/2027، وكذا التوجيه بالبدء في إعداد دراسات الشروط لطرح إستخدام الكورنيش وتوفير مناطق الجلوس والكافيتريات على مناطق مختلفة على الكورنيش مع النص على الإستعمالات والأنشطة والخدمات في دراسة الشروط بما يتناسب مع عادات وتقاليد المدينة وكذا الشروط القانونية المنظمة. 

ويعكس المشروع رؤية الدولة المصرية التى تستهدف تعظيم الإستفادة من واجهات النيل وتحويلها إلى متنزهات حضارية ومناطق جذب ترفيهية وسياحية وفقاً للهوية البصرية للمحافظة ، بما يواكب جهود التنمية الشاملة التى تشهدها محافظة أسوان فى مختلف قطاعات العمل العام . 

*ملحوظة: التصميم المنشور أدناه هو تصميم أولي بهدف توضيح الفكرة وليس بالضرورة أن يتم التنفيذ على هذا النحو.

