AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الحليم علي يروي كواليس رفض الزمالك عرضا مغريا لرحيله إلى أهلي دبي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:27 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تلقى عرضا من نادي أهلي دبي الإماراتي ولكن الأبيض رفض رحيله.

وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: تلقيت عرضا من نادي اهلي دبي الإماراتي بعرض مغر جدا، حوالي 600 ألف دولار، ولكن الزمالك تمسك بوجودي في ذلك الوقت.


وقال: مسئولو فريق أهلي دبي حاولوا بشتى الطرق وانتظروا كثيرا في مصر على أمل ان يغير الزمالك رأيه ولكن في النهاية المفاوضات لم تتم.

وأكمل: أتذكر انني جلست مع الدكتور كمالد رويش وتركت الأمر كاملا للنادي، وحينما اعلن تمسكه بي قررت الاستمرار.


وأكد نجم الزمالك السابق أنه يرفض  فكرة أن يكون اللاعب له وكيل يتولى أمره.

وقال عبد الحليم  "عمري ماكان ليا وكيل، اشعر انه يحصل على رزق اللاعب ويحقق هو الاستفادة الاكبر.

وأضاف:  وكيل اللاعب أصبح شىيئا مهما، ولكني لا أحب هذه الفكرة إلى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطلوب في الدوري الإماراتي.. عرض مغر لـ مصطفى محمد ..فيديو

مجدي عبد الغني: عرض أمريكي مغرٍ جدا لاحتراف شيكابالا وحسام عاشور

ترشيحاتنا

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. مضاعفات خطيرة لـ جلطة المخ

وليد توفيق: مصر بها 100 مليون نسمة وحلت مشكلة الكهرباء في عامين وإحنا 4 مليون ونعاني منذ 30 عاما

نفسي أحقق حلم أبويا.. طالبة بالثانوية العامة تحصل على 95% رغم وفاة والدها وشقيقها بفترة الامتحانات.. فيديو

مدير الصحة العالمية يدعو للتفاؤل بشأن القضاء على فيروس كورونا

موعد ومكان جنازة اليوتيوبر مصطفي حفناوي

الزمالك ينزف.. الأبيض يفرط فى المركز الثاني ويسقط فى فخ التعادل أمام الاتحاد.. فيديو

AdvertisementS

أحمد فتحي يقلب تويتر برسالة قوية عن النادي الأهلي

الزمالك ينزف.. الأبيض يفرط فى المركز الثاني ويسقط فى فخ التعادل أمام الاتحاد.. فيديو

أول قرار من مرتضى منصور بعد التعادل مع الاتحاد.. غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب فى الزمالك.. فيديو

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الاتحاد وفوز بيراميدز على طنطا

عدلي القيعي: ملابسات خطيرة في سرقة فيلا محمود الخطيب

عاجل.. إصابة 7 لاعبين جدد بفيروس كورونا فى المصري

ليلة تألق الدون | عبد الله السعيد يسجل هاتريك ويتقدم لـ بيراميدز بثلاثية على طنطا

شاهد .. بكاء مذيعة قناة الزمالك على الهواء حزنا على وفاة مصطفى حفناوى

نقطة ثمينة.. ميدو يعلق على سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام الاتحاد بالدوري

75 دقيقة .. بنشرقي وأوناجم يشعلان مباراة الاتحاد والزمالك ..فيديو

عدلي القيعي: ميدو كان قريبا من الانضمام إلى الأهلي 3 مرات

مصير الأهلي والزمالك.. الكاف يحسم الجدل حول حضور الجماهير بنصف نهائى أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرحلة الأولى لم تنته .. مجدي بدران يكشف أسباب الموجة الثانية لـ كورونا

بملابس أنيقة .. لطيفة تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة.. شاهد

أيها أجمل؟.. ريهام أيمن تبرز جمالها بـ 3 تسريحات شعر مختلفة