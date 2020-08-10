عبد الحليم علي يروي كواليس رفض الزمالك عرضا مغريا لرحيله إلى أهلي دبي

أكد عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تلقى عرضا من نادي أهلي دبي الإماراتي ولكن الأبيض رفض رحيله.





وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: تلقيت عرضا من نادي اهلي دبي الإماراتي بعرض مغر جدا، حوالي 600 ألف دولار، ولكن الزمالك تمسك بوجودي في ذلك الوقت.









وقال: مسئولو فريق أهلي دبي حاولوا بشتى الطرق وانتظروا كثيرا في مصر على أمل ان يغير الزمالك رأيه ولكن في النهاية المفاوضات لم تتم.





وأكمل: أتذكر انني جلست مع الدكتور كمالد رويش وتركت الأمر كاملا للنادي، وحينما اعلن تمسكه بي قررت الاستمرار.









وأكد نجم الزمالك السابق أنه يرفض فكرة أن يكون اللاعب له وكيل يتولى أمره.





وقال عبد الحليم "عمري ماكان ليا وكيل، اشعر انه يحصل على رزق اللاعب ويحقق هو الاستفادة الاكبر.





وأضاف: وكيل اللاعب أصبح شىيئا مهما، ولكني لا أحب هذه الفكرة إلى الآن.