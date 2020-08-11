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سيارات

هيونداي تعين رئيسا تنفيذيا جديدا للتوسع العالمي لـ جينيسيس

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت مجموعة هيونداي موتور العالمية المالكة للعلامة التجارية جينيسيس عن تعيين رئيسًا تنفيذيًا جديدا للتوسع العالمي لعلامة السيارات الفارهة وهو جايهون جاي تشانغ، نائب الرئيس التنفيذي الحالي .

وأصدرت مجموعة هيونداي موتور العالمية بيان حول هذا القرار تؤكد من خلاله ان جايهون جاي تشانغ سيقوم بتولي مسؤوليات بقيادة وإدارة التوسع العالمي لعلامة جينيسيس ابتداءً من 1 أغسطس 2020 القادم .

وقال البيان ان السيد تشانغ يمتلك خبرة ومعرفة واسعة في مجال تخصصه في مجموعة "هيونداي موتور"، فقد شغل العديد من المناصب الهامة في العديد من الأقسام التي ساهمت في نمو الأعمال كقسم إدارة التخطيط والتطوير، وتجربة العملاء، ودعم العمليات التجارية، وإدارة الأعمال والعاملين في كوريا.

وأضاف البيان إن توليه هذه المناصب وخبرته الواسعة في مجالات تجربة العملاء وإدارة النمو والجودة الاستراتيجية تساهم في قيادته المرحلة القادمة من النمو والازدهار لعلامة جينيسيس بشكل فريد.

واوضح بيان مجموعة "هيونداي موتورز" أن السيد تشانغ في منصبه الجديد، سيقود عملية توسع العلامة من خلال زيادة المبيعات والوعي بعلامة جينيسيس في جميع أنحاء العالم؛ لتتميز بحضورها المهيب في سوق السيارات الفاخرة.

والجدير بالذكر ان هذا التعيين يأتي بعد ترقية السيد يونغ وو لي (ويليام) إلى منصب المدير التنفيذي في شركة الاتصالات التسويقية العالمية Innocean”" نظرًا لخبرة السيد لي السابقة كمدير تنفيذي مؤسس لشركة Innocean Worldwide America”"، والذي يتقلد مهام منصبه الجديد اعتبارًا من أغسطس 2020.

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