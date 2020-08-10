مجلس الشيوخ 2020.. 787 مرشحا يخوضون الانتخابات.. وصراع حزبي على المقاعد الفردية

مستقبل وطن يدفع بـ 93 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ

حماة الوطن ينافس على مقاعد 15 محافظة والوفد في 13 الشعب الجمهوري ينافس على 7 مقاعد فردية









ساعات قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري، فيما تجرى الإعادة في 8 و9 سبتمبر المقبل.









ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).





وفيما يلي نستعرض الصراع على المقاعد الفردي بين الأحزاب السياسية..





مستقبل وطن





وتشهد خريطة الأحزاب منافسة كبيرة من حزب مستقبل وطن، والذي يعد أكبر الأحزاب مشاركة في الانتخابات بمرشحيه، حيث ينافس على كافة مقاعدها الفردية فى 22 محافظة "القاهرة، الدقهلية ، كفر الشيخ ، الجيزة ، الفيوم ، بني سويف، المنيا اسيوط، الوادي الجديد، سوهاج ، الاقصر، اسوان، الشرقية، دمياط، بورسعيد ، اسماعيلية، السويس، شمال سيناء جنوب سيناء، الاسكندرية، البحيرة، ومطروح ".





فيما لم يدفع الحزب لخوض المنافسة بالبحر الأحمر، لكنه ينافس في الوقت نفسه على بعض المقاعد الفردية فى 4 محافظات " القليوبية، المنوفية، الغربية، وقنا".





حماة الوطن:





ويعد من أكبر الأحزاب التي تنافس بقوة على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشيوخ، إذ ينافس على كافة مقعدها الفردية فى 3 محافظات "أسيوط، ودمياط ، وبورسعيد"، ينافس بمرشحين أكثر على المقاعد الفردية محافظتى الشرقية وقنا، وينافس على بعض المقاعد الفردية فى 12 محافظة "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، الإسكندرية".





المؤتمر:





ينافس على كافة مقعدها الفردية فى 3 محافظات " بورسعيد، والسويس، وشمال سيناء"، وينافس على بعض المقاعد الفردية فى 9 محافظات "القليوبية، دقهلية، الجيزة، المنيا، اسيوط، سوهاج، اسوان الشرقية"، بينما لم يترشح الحزب فى 15 محافظة "القاهرة ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الفيوم، بنى سويف، الوادي الجديد، الاقصر، البحر الاحمر، دمياط، الاسماعيلية، جنوب سيناء ، الاسكندرية، البحيرة، ومطروح".

ولم يترشح الحزب فى 10 محافظات "الغربية، الوادي الجديد، اسوان، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، البحيرة، ومطروح".





الوفد:





ينافس على كافة مقعدها الفردية فى 4 محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والبحر الأحمر"، وينافس على بعض المقاعد الفردية فى 9 محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الجيزة، أسيوط، الشرقية، الإسكندرية، والبحيرة".





ولم يترشح الحزب فى 14 محافظة "المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، بنى سويف، المنيا، الوادي الجديد ، سوهاج، الأقصر، أسوان، دمياط ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، ومطروح".





النور:





ينافس على كافة المقاعد الفردية فى محافظات كفر الشيخ، جنوب سيناء ومطروح، وينافس على بعض المقاعد الفردية فى 6 محافظات "المنوفية، الفيوم، بنى سويف، دمياط، الإسكندرية، والبحيرة".

ولم يترشح الحزب فى 18 محافظة "القاهرة، قليوبية، الدقهلية، الغربية، الجيزة، المنيا، اسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر ، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس وشمال سيناء".





الشعب الجمهوري:



