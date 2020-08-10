موجز السوشيال ميديا.. جدعنة المصريين تساعد طالبا على تجميع 10 ملايين كومنت لتحقيق حلم الدراسة في روسيا.. أمير طعيمة ينعى مصطفى حفناوي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتي:





قام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بمساعدة الطالب محمد انور على تحقيق حلمه بالدراسة في كلية الهندسة بإحدى الجامعات الروسيه بعد فشله في الحصول مجموع عالي في الثانوية العامة يؤهله للدراسة في كلية الهندسة.













احتفلت الفنانة منه فضالي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بخطوبة ابن عمتها.





نعى الشاعر الغنائي أمير طعيمة وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي الذي وافته المنيه اليوم بعد صراع مع المرض لمدة أسبوع.







