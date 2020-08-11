تعطل الإنترنت والكهرباء.. بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض.. صور

لاحظ عالم فلك هاو يدعى «مارتن وايز» بقعة شمسية جديدة بحجم كوكب المريخ تتجه نحو الأرض، قد تتسبب في تعطل الاتصالات والمرافق الكهربية، بعدما التقط صورة لها من ترينتون بولاية فلوريدا في أمريكا.





يقول وايز: "كانت هذه البقعة الشمسية هدفًا سهلًا للتلسكوب الشمسي الخاص بي"، مشيرًا إلى أنه استخدم منظارًا مقاس 8 بوصات مزودًا بمرشحات شمسية آمنة لالتقاط الصورة.

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البقعة التي يطلق عليها اسم AR2770، لها "نواة مظلمة أساسية" بعرض المريخ وعدد من "البقع الصغيرة" بحجم فوهة البركان التي تتناثر على سطحه.





تعد البقعة الشمسية عضوًا في الدورة الشمسية 25، وهي فترة جديدة من النشاط الكهرومغناطيسي تبلغ 11 عامًا، وقد ظهرت تتصاعد مع توجهات شمسية طفيفة.





على الرغم من أن AR2770 لم تنتج حتى الآن توهجات شمسية "قاتلة"، إلا أن الخبراء يراقبون عن كثب في محاولة للتحضير لمثل هذا الحدث الذي قد يؤدي إلى تعطيل العمليات والمرافق الكهربائية على كوكبنا.



