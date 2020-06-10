ما قدرة الشمس على تعقيم الكمامة بعد غسلها؟.. طبيب يحسم الجدل.. فيديو

مع انتشار الكمامات القماش إلى جانب الكمامات الطبية؛ اختلط الأمر على عدد كبير من الناس في مختلف البلدان العربية من ناحية غسل الكمامة - أيًا كان نوعها- ووضعها في الشمس ثم ارتدائها مرة أخرى.
ويعتقد هؤلاء الناس، أن الشمس قادرة على تعقيم الكمامة الطبية مرة أخرى، مما يجعلها صالحة للاستخدام، وهو ما نفاه الطبيب السعودي «نزار باهبري» خلال مداخلة تليفونية عبر إحدى القنوات التليفزيونية.
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حذر الدكتور نزار باهبري استشاري أمراض باطنية ومعدية من أن غسل الكمامة الطبية ووضعها في الشمس بغرض إعادة الاستخدام يفقدها فاعليتها، مما يجعل وجودها مثل قلته.
وأوضح "باهبري" الفرق بين الكمامة الطبية والكمامة القماش، إذ أن الأخيرة يمكن غسلها وتجفيفها ثم إعادة استخدامها مرة أخرى، بينما الكمامة الطبية لا ينفع معها الغسل والتجفيف بالشمس لأنها مصنوعة من القطن لذا لا يصح استخدامها مرة أخرى.
فيديو | استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري يوضح لـ #الإخبارية صحة غسل الكمامات pic.twitter.com/9RtAOy5XVE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2020