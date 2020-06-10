ما قدرة الشمس على تعقيم الكمامة بعد غسلها؟.. طبيب يحسم الجدل.. فيديو

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حذر الدكتور نزار باهبري استشاري أمراض باطنية ومعدية من أن غسل الكمامة الطبية ووضعها في الشمس بغرض إعادة الاستخدام يفقدها فاعليتها، مما يجعل وجودها مثل قلته.

وأوضح "باهبري" الفرق بين الكمامة الطبية والكمامة القماش، إذ أن الأخيرة يمكن غسلها وتجفيفها ثم إعادة استخدامها مرة أخرى،

بينما الكمامة الطبية لا ينفع معها الغسل والتجفيف بالشمس لأنها مصنوعة من القطن لذا لا يصح استخدامها مرة أخرى.