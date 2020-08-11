AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تستمر حتى الغد.. انطلاق العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
فتحت منذ قليل اللجان الانتخابية أبوابها، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ، وتستمر حتى الغد، الأربعاء، والتي يتنافس فيها 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

80 طنا من اللحوم.. الأوقاف تبدأ توزيع لحوم الأضاحي غدا

مجلس الشيوخ 2020.. 787 مرشحا يخوضون الانتخابات.. وصراع حزبي على المقاعد الفردية

وسط تنافس 787 مرشحا.. انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ اليوم

قبل بدء التصويت.. توافد عشرات المواطنين على اللجان للمشاركة في انتخابات الشيوخ.. فيديو

بدء توافد الناخبين على مدرسة التوفيقية الثانوية بنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ.. فيديو

بعد قليل..انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020..فيديو

ترشيحاتنا

الدماء تغطي ساحة ترافالجار في لندن خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية.. صور

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-8-2020

تجمع بين الفخامة والأناقة.. المرسيدس السوداء السيارة المفضلة لـ هيفاء وهبي

بعد التعادل مع الاتحاد.. أحمد الكأس: يجب على كارتيرون اتخاذ موقف ضد اللاعبين

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-8-2020 بالقاهرة والمحافظات

ابني لا يصلي إلا بالإكراه فما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

اطردي النمل من منزلك بحيلة غريبة وآمنة

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

بعد قليل..انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020..فيديو

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

قبل ساعات من بدء ماراثون مجلس الشيوخ.. تكثيف التواجد الأمنى فى محيط لجان الاقتراع

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

دعاء التحصين من الحسد والعين يكفيك شرهما

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يوضح حقيقة مطالبته بإعدام المصححين بسبب التظلمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

عَرَض غامض.. ممثلة أمريكية تؤكد تساقط شعرها بسبب كورونا