مشددا على ارتداء الكمامة.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ

ووجه مدير أمن الإسماعيلية، عناصر التأمين بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة ومنع التزاحم والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، أثناء سير العملية الانتخابية.

وأشار مدير الأمن في تصريحات صحفية، إلى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعبور الآمن للاستحقاق الانتخابي، مع اتخاذ كل التدابير التي تضمن مكافحة انتشار العدوي.

ويذكر أن محافظة الإسماعيلية تحتوي على 201 مركز، وبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، بإجمالي 897574 ناخبا.





وكشفت المصادر عن عدد الناخبين في كل قسم ومركز، حيث تصدر قسم ثان الكتلة التصويتية، باستيعاب 27 مركزا انتخابيا 36 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخبا وناخبة.





وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخبا وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركزا انتخابيا و22 لجنة فرعية، 95520 ناخبا وناخبة، وفي مركز الإسماعيلية، 23 مركزا انتخابيا و25 لجنة فرعية، 104585 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركزا انتخابيا، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخبا وناخبة.





وفي مركز أبو صوير، 25 مركزا انتخابيا و28 لجنة فرعية، 101715 ناخبا وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركزا انتخابيا 37 لجنة فرعية و85267 ناخبا وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركزا انتخابيا 21 لجنة فرعية و75588 ناخبا وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركزا انتخابيا و14 لجنة فرعية و68370 عدد الناخبين.