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رياضة

أبرزهم مدافع إشبيلية.. 4 لاعبين لخلافة راموس بـ ريال مدريد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:50 ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
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مجدي سلامه
كشفت العديد من التقارير الصحفية اليوم إلى وجود رغبة من جانب نادي ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع مدافع جديد لخلافة المدافع الدولي سيرجيو راموس .

وظهر دفاع ريال مدريد بشكل متواضع بعد غياب راموس في مباراته الأخيرة أمام مانشستر سيتي في دور 16 من دوري أبطال أوروبا ، كما أن إداراة ريال مدريد تفكر في بديل للاعب خاصة أنه تقدم في العمر وبلغ 35 عامًا.

وأشارت صحيفة أس الإسبانية إلى أن المرشح الأول لخلافة راموس هو المدافع الفرنسي جوليس أوليفييه كونديه لاعب فريق إشبيلية الإسباني ، انضم كونديه، البالغ من العمر 21 عامًا إلى إشبيلية من بوردو قبل عام، لكنه أثار إعجابه في قلب خط الدفاع في الليجا.

على الرغم من تجنيده في صفقة قياسية للنادي بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النجم الفرنسي قد رفع سعره جنبًا إلى جنب مع شريكه دييجو كارلوس.

كما سيتم النظر إلى جانب كونديه، للاعب آر بي لايبزج القوي دايوت أوبيكانو، ولاعب موناكو الشاب بينوا بادياشيل ومدافع ليل الشهير جابرييل ماجالهايس.

ويشير التقرير في النهاية إلى أن إنتشار جائحة كورونا وتأثيرها المالي على الأندية قد يعرقل حدوث الصفقة بالصيف المقبل.

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