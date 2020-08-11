لا يمكن المساس به.. ريال مدريد يحسم الجدل بشأن رحيل زيدان

حسم مجلس إدارة ريال مدريد الإسباني مصير الفرنسي زين الدين زيدان مع الميرنجي، خلال الموسم المقبل.









كانت تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية رحيل زيدان عن الفريق، بعد وداع ريال مدريد لبطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرا على يد فريق مانشستر سيتي.









وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن كل ما يتردد عن إمكانية رحيل زيدان عن ريال مدريد ليس له أي أساس من الصحة، وأن المدرب الفرنسي لا يمكن المساس به في سانتياجو برنابيو.









وأضاف البرنامج أن إدارة ريال مدريد تحدثت مع زيدان فقط عن سبب عدم الدفع ببعض اللاعبين خلال مباريات الفريق المقبلة.









وأوضح أن إدارة ريال مدريد ستعرض جاريث بيل وخاميس رودريجيز للبيع هذا الصيف، بناءً على رغبة زيدان.