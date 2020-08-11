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أخبار البلد

مصر الخير توقع بروتوكولا مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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احمد قطب
وقعت مؤسسة مصر الخير بروتوكول  تعاون مع الشبكة  العربية للمنظمات الأهلية، بهدف تأسيس  وحدة مصر الخير لبناء قدرات الجمعيات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال عبد العزيز على العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، إن توقيع البروتوكول ياتي في إطار حرص مؤسسة مصر الخير الدائم  على المساهمة في تحسين بيئة عمل المنظمات الاهلية المصرية التي تعتبر ضمن التوجيهات الاستراتيجية لمؤسسة مصر الخير خاصة وان وحدة مصر الخير لبناء قدرات الجمعيات الاهلية التي سيتم إنشاءها بموجب البروتوكول ستقوم  بتقديم مجموعة من انشطة الدعم الفنى للجمعيات الاهلية المصرية لزيادة قدرتها على الاسهام فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذه الوحدة سوف تعمل علي زيادة قدرتها المؤسسية بامتلاكها المعرفة حول تطبيقات التنمية المستدامة و دعم مبادىء الادارة الرشيدة  بالاضافة الي زيادة كفاءة النظم والعمليات المؤسسية وايضا  زيادة كفاءة الموارد البشرية والمساعدة فى تطوير استراتيجية انمائية لها  وتنمية الابتكار الاجتماعي المستدام، كما تستهدف الوحدة العمل علي مد قنوات التعاون والتنسيق مع جميع المعنيين بتفعيل دور الجمعيات الاهلية في التنمية المستدامة سواء المحلية منها او الدولية.

من جانبها أكدت هدي البكر القائم بأعمال المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الاهلية، أن الشبكة العربية تسعي جاهد الي العمل على زيادة مساحات التفاعل وتبادل الخبرات بين المنظمات الاهلية العربية و تعزيز التشبيك والشراكة فيما بينهم لصالح تعزيز اجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت ان الشبكة العربية تعمل دائما لزيادة إسهام المنظمات الأهلية العربية فى مجال التنمية ، هذا وتنشط الشبكة العربية على نطاق العديد من الدول العربية كما أنها تسعى الى التعاون مع المنظمات الاهلية العربية الرائدة.
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