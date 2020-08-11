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أخبار البلد

عمليات الصحفيين: لا توجد أى شكوى بانتخابات الشيوخ حتى الآن

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تواصل غرفة عمليات نقابة الصحفيين، عملها فى متابعة الزملاء المكلفين بتغطية انتخابات الشيوخ منذ فتح باب التصويت صباح اليوم .

ولم تستقبل غرفة العمليات اى شكاوى او بلاغات منذ فتح باب التصويت صباح اليوم وحتى الآن.

وخصصت نقابة الصحفيين ارقام لاستقبال اتصالات الزملاء وتسهيل أداء مهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ .

وأعلنت  نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان ، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتى ومحمود كامل وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر ، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم .

وتعمل الغرفة على مدار الساعة، خلال يومى  تصويت المصريين بالداخل على انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وتعلن الغرفة أرقامها التى تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة
( 01001106188) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228) 
ومن الجهاز الإدارى بالنقابة 
(01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811)

يشار إلى أنه بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ ، 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
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